Александр Шовковский продолжит работать на благо сборной и в новом тренерском штабе.

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский будет помогать новоиспеченному наставнику сборной Украины Александру Петракову.

Шовковский был в тренерском штабе и при Андрее Шевченко, и теперь продолжит работать вместе с Петраковым.

Об этом сообщил сам Петраков для ПРОФУТБОЛ Digital.

"Уже сформировал тренерский штаб полностью. Те, с кем я работал, плюс Александр Шовковский. Еще одно место у меня осталось. Буду думать, время есть", - сообщил Петраков.

Скорее всего, в тренерский штаб уже вошли Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.

Также Петраков ответил на вопрос журналиста относительно того, в какой футбол будет играть сборная.

"С Люксембургом, Литвой я тоже всегда играл первым номером. Когда заходишь на высокую позицию, они автоматом тебя опустят на второй номер. Я вам ответил? Я тоже хочу играть первым номером. Но нужно же играть эффективно. В таком серьезном положении на что нужно играть? На результат, а не для того, чтобы кому-то понравиться. Я ответил на этот вопрос?".

Александр Петраков: что о нем известно

Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001-2005 годах).

С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).

В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.

Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.

Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Артем Будрин