Виктор Леоненко считает, что Мудрику следовало остаться в "Шахтере" и помочь клубу в еврокубках.

Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко выступил с критикой в адрес украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

По мнению Леоненко, поступки 22-летнего игрока сборной Украины не соответствуют его словам.

"Друзья, прочитал интервью Михаила Мудрика. Парень каждый день думает о нашей стране. Мне так нравится, когда находящиеся за рубежом люди волнуются за Украину.

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А не проще было бы остаться в "Шахтере", помочь ему в еврокубках по возможности и подготовленным уже поехать в клуб за границу.

Все же просто. Или лайки собираем? Или подписчиков?", - написал Леоненко в своем Телеграм-канале.

Напомним, Михаил Мудрик перебрался в "Челси" из донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 миллионов евро.

В составе "Челси" украинский вингер сыграл 7 матчей во всех турнирах. Накануне, в матче 27-го тура АПЛ Мудрик смог отличиться за "синих" дебютным ассистом и тем самым помог команде одолеть "Лестер" (3:1).

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 10-е место с 37 баллами в активе. Следующий матч подопечные Поттера сыграют против "Эвертона". Матч состоится 18 марта.

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