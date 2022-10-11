Бывший нападающий "Динамо" Киев Олег Блохин занял 52-е место в рейтинге.

Авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил список из 100 лучших игроков в истории футбола.

Первое место в рейтинге занял нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси. Также в тройку попали легендарный Диего Марадона и португальский форвард "Манчестер Юнайтед" - Криштиану Роналду.

В первую десятку также вошли: Пеле (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройфф (Нидерланды), Джордж Бест (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Ференц Пушкаш (Венгрия) и Роналдо (Бразилия).

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"Неделями пытаясь сузить всех футболистов до списка из 100 человек, мы в FourFourTwo теперь понимаем, какая это чепуха. Выбор становится почти невозможным, когда вы понимаете, сколько выдающихся футболистов было на разных континентах и ​​в разные десятилетия", - говорится в комментарии редакции FourFourTwo к составленному рейтингу.

Стоит отметить, что место в сотне лучших игроков в истории футбола нашлось знаменитому нападающему киевского "Динамо" Олегу Блохину, которого поместили на 52-ю позицию.

"Блохин в свое время был неудержимым нападающим. Быстрый и техничный, он мог бежать на защитников на полной скорости, но также был известен блестящим позиционированием в штрафной площади.

Блохин был абсолютным лидером матчах в Суперкубом Европы против великой мюнхенской "Баварии" 1975 года, забив все три гола, когда украинцы выиграли 1:0 на выезде и 2:0 дома", - говорится в характеристике Блохина от автора материала.

А вот другой украинский обладатель "Золотого мяча" - Андрей Шевченко в топ-100 лучших не попал.

Олег Блохин: карьера и достижения

69-летний Блохин является обладателем "Золотого мяча-1975".

Он выступал за киевское "Динамо", австрийский "Форвертс" и кипрский "Арис".

С "Динамо" Блохин семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды Кубок обладателей кубков, один раз - Суперкубок УЕФА, а также завоевал ряд других трофеев. В составе сборной СССР дважды становился бронзовым призером Олимпиады.

Блохин - рекордсмен по количеству матчей (112) и голов (42) в составе сборной СССР. Также он является лучшим бомбардиром в истории "Динамо" (266 голов).

В роли тренера Блохин возглавлял греческие "Олимпиакос", ПАОК, "Ионикос" и АЕК, сборную Украины, российский ФК "Москва" и "Динамо" (Киев). Сборную Украины Блохин вывел в четвертьфинал ЧМ-2006.

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