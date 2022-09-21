Йожеф Сабо знает, почему Венгрия поддерживает Россию.

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Цитирует Сабо FanDay.

"Взгляните, что русские наделали в Буче, Изюме. Как так можно? Это ненормальные люди. Этот венгр еще, п#д##ас Орбан. Я в первые месяцы войны дал интервью против Орбана, когда он сказал, что зверства в Буче – это инсценировка. Ну он и падло, цыган сраный. У него, наверное, короткий язык, что он так лижет задницу Путину.

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Дай Бог, чтобы Венгрию из Евросоюза исключили. Они до сих пор поддерживают политику России, говорят, что если русские захотят, то через два дня нас захватят. Кто вы такие, чтобы это говорить? Весь мир за Украину, потому что видят, что Россия является несправедливой.

Почему Венгрия поддерживает Россию? Потому что газ по низкой цене получают, а Орбан ужасно продажный. Еще одна причина – Орбан был уверен, что Россия нас победит и отдаст Венгрии Закарпатья", - сказал Сабо.

Заметим, что Сабо - этнический венгр. Он раньше признался, что ему стыдно быть венгром.

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