Сборная Нидерландов занимает второе место в группе B отбора на ЧЕ-2024.

В воскресенье, 10 сентября, состоялся поединок шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Нидерландов противостояла национальной команде Ирландии.

Игра проходила на стадионе "Авива" в Дублине и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяевам поля удалось открыть счет в игре уже 4-й минуте - пенальти реализовал Адама Айда.

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Сборная Нидерландов сравняла счет спустя 15 минут - на 19-й минуте пенальти реализовал Коди Гакпо. На 56-й минуте Ваут Вегхорст вывел "оранье" вперед. Ассистировал ему Дензел Дюмфрис.

Ирландия - Нидерланды - 1:2

Голы: Айда (пенальти), 4 - Гакпо (пенальти), 19, Вегхорст, 56

Ирландия: Базуну, Даффи, Иган (Макгрэт, 73), Коллинз, Доэрти (Эбоселе, 87), Макклейн (Мэннинг, 64), Браун (Смоллбоун, 74), Каллен, Найт (Армстронг, 87), Огбене, Айда

Нидерланды: Флеккен, ван Дейк, Аке, де Лигт, Думфрис, Блинд (Вегорст, 46), де Йонг, Виффер (Рейндерс, 46), Симонс (Бергейс, 90), Мален (Копмейнерс, 68), Гакпо (Ланг, 81)

Предупреждения: Базуну, 19, Найт, 67 - Виффер, 16, Гакпо, 57, Вегхорст, 87

Обзор матча:

Сборная Нидерландов набрала 9 очков и занимает второе место в группе В квалификации Евро-2024. Столько же очков у Греции, идущей третьей. Ирландия с 3 очками занимает четвертое место. Лидирует в группе сборная Франции - 15 очков.

В следующем туре сборная Ирландии сыграет против Греции, а Нидерланды встретятся с национальной командой Франции.

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