Сборная Португалии уверенно лидирует в своей группе, выиграв 6 из 6 матчей.

В понедельник, 11 сентября, состоялся поединок шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Португалии принимала национальную команду Люксембурга.

Игра проходила на стадионе "Алгарве" в Сан Жоау да Венда и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме хозяева поля забили четыре гола - Гонсалу Инасиу и Гонсалу Рамуш забили по два мяча.

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Еще пять мячей футболисты сборной Португалии забили во второй половине встречи - два мяча забил Диогу Жота, по голу в активе Рикарду Орты, Бруну Фернандеша и Жоау Феликса.

Португалия - Люксембург - 9:0

Голы: Инасиу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феликс, 88

Португалия: Кошта, Семеду (Канселу, 60), Диаш, Инасиу, Далот, Фернандеш, Данилу (Невеш, 75), Бернарду Силва (Орта, 60), Жота, Рамуш (Феликс, 60), Леау (Отавио, 75)

Люксембург: Морис, Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корац, 78), Махмутович, Пинто (В. Тиль, 54), Санчес, Рупил (С. Тиль, 46), Баррейро, Синани - Курчи (Карлсон, 46)

Предупреждения: В. Тиль, Махмутович, Жерсон

Обзор матча:

Стоит отметить, что эта победа стала для сборной Португалии самой крупной в истории. Ранее португальцы дважды выигрывали со счетом 8:0 у Лихтенштейна в 1994 и 1999 годах, а также разгромили Кувейт с аналогичным результатом в 2003 году.

За шесть сыгранных туров Португалия набрала 18 очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Команда имеет потрясающую разницу забитых и пропущенных мячей - 24:0. Люксембург после шести игр находится на третьей строчке, заработав 10 очков.

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