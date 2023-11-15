С 16 по 18 ноября будут сыграны матчи девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.
Сборная Украины пропускает этот тур. Главный соперник "сине-желтых" в борьбе за путевку на чемпионате Европы сборная Италии сыграет в этом туре против национальной команды Северной Македонии.
Также в рамках этого тура сборная Англии встретится с Мальтой.
Отбор на Евро-2024: расписание матчей 9-го тура
Четверг, 16 ноября
Группа A
- 19:00 Грузия - Шотландия
- 21:45 Кипр - Испания
Группа F
- 19:00 Азербайджан - Швеция
- 19:00 Эстония - Австрия
Группа G
- 21:45 Болгария - Венгрия
- 21:45 Черногория - Литва
Группа J
- 21:45 Лихтенштейн - Португалия
- 21:45 Люксембург - Босния и Герцеговина
- 21:45 Словакия - Исландия
Пятница, 17 ноября
Группа C
- 21:45 Англия - Мальта
- 21:45 Италия - Северная Македония
Группа E
- 21:45 Молдова - Албания
- 21:45 Польша - Чехия
Группа H
- 17:00 Казахстан - Сан-Марино
- 19:00 Финляндия - Северная Ирландия
- 21:45 Дания - Словения
Суббота, 18 ноября
Группа B
- 21:45 Франция - Гибралтар
- 21:45 Нидерланды - Ирландия
Группа D
- 16:00 Армения - Уэльс
- 19:00 Латвия - Хорватия
Группа I
- 19:00 Беларусь - Андорра
- 21:45 Израиль - Румыния
- 21:45 Швейцария - Косово
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах.
Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020.