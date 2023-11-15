Сборная Украины пропускает девятый тур отбора на ЧЕ-2024.

С 16 по 18 ноября будут сыграны матчи девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Сборная Украины пропускает этот тур. Главный соперник "сине-желтых" в борьбе за путевку на чемпионате Европы сборная Италии сыграет в этом туре против национальной команды Северной Македонии.

Также в рамках этого тура сборная Англии встретится с Мальтой.

Видео дня

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 9-го тура

Четверг, 16 ноября

Группа A

19:00 Грузия - Шотландия

21:45 Кипр - Испания

Группа F

19:00 Азербайджан - Швеция

19:00 Эстония - Австрия

Группа G

21:45 Болгария - Венгрия

21:45 Черногория - Литва

Группа J

21:45 Лихтенштейн - Португалия

21:45 Люксембург - Босния и Герцеговина

21:45 Словакия - Исландия

Пятница, 17 ноября

Группа C

21:45 Англия - Мальта

21:45 Италия - Северная Македония

Группа E

21:45 Молдова - Албания

21:45 Польша - Чехия

Группа H

17:00 Казахстан - Сан-Марино

19:00 Финляндия - Северная Ирландия

21:45 Дания - Словения

Суббота, 18 ноября

Группа B

21:45 Франция - Гибралтар

21:45 Нидерланды - Ирландия

Группа D

16:00 Армения - Уэльс

19:00 Латвия - Хорватия

Группа I

19:00 Беларусь - Андорра

21:45 Израиль - Румыния

21:45 Швейцария - Косово

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, обыгравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020.

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