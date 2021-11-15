Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
Свой комментарий он дал YouTube-каналу УАФ.
Босния и Герцеговина уже потеряла шансы на выход на чемпионат мира, но, по мнению Караваева, это не означает, что боснийцы будут легким соперником:
"Есть две стороны медали. Они могут быть как немотивированными, расслабленными, играть в свой футбол без задачи, и у них все будет выходить. С другой стороны, могут выйти те, кто мало играют в сборной, чтобы себя проявить, потому что этот матч ничего не решает. Могут как хорошо сыграть, так и плохо".
Караваев подчеркнул, что сборная Украины должна в первую очередь смотреть на себя:
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"Нам нужно показать свою игру, чтобы не отталкиваться от соперника, и тогда все у нас получится. Если мы покажем и приготовим свой футбол, им будет тяжело. У нас все получится, если мы будем заряженными, мотивированными и играть друг за друга, поэтому все будет хорошо".
Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.