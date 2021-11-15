Александр Караваев заявил, что сборная Украины должна показать свою игру.

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Свой комментарий он дал YouTube-каналу УАФ.

Босния и Герцеговина уже потеряла шансы на выход на чемпионат мира, но, по мнению Караваева, это не означает, что боснийцы будут легким соперником:

"Есть две стороны медали. Они могут быть как немотивированными, расслабленными, играть в свой футбол без задачи, и у них все будет выходить. С другой стороны, могут выйти те, кто мало играют в сборной, чтобы себя проявить, потому что этот матч ничего не решает. Могут как хорошо сыграть, так и плохо".

Караваев подчеркнул, что сборная Украины должна в первую очередь смотреть на себя:

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"Нам нужно показать свою игру, чтобы не отталкиваться от соперника, и тогда все у нас получится. Если мы покажем и приготовим свой футбол, им будет тяжело. У нас все получится, если мы будем заряженными, мотивированными и играть друг за друга, поэтому все будет хорошо".

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Антон Дударь