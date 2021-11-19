Леонид Буряк и Сергей Нагорняк назвали главные минусы в стыковых матчах для украинской сборной.

Бывший главный тренер сборной Украины и "Динамо" Киев Леонид Буряк, а также наставник сборной Украины U-18 Сергей Нагорняк поделились ожиданиями касательно перспектив главной команды страны в плей-офф квалификации ЧМ-2022.

Слова экспертов приводит Meta-ratings.com.ua.

Буряк считает, что если Украине достанется Италия или Португалия, то судьи будут благосклонны к этим командам:

"В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас".

"Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно - сыграть на чемпионате мира", - добавил он.

Нагорняк назвал минусом то, что полуфинальный матч сборная Украины проведет в гостях:

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"Давайте подождем жребий. Единственный минус в том, что первый матч будем играть на выезде. Конечно, не хотелось бы в соперники Италию и Португалию".

Также он прокомментировал слова Александра Петракова о том, что сборная Украины обыграет любого соперника и выйдет на ЧМ:

"Уверенность главного тренера, конечно, влияет на команду. Он верит в команду. Молодцы! Так и нужно. Единственное преимущество нашего соперника будет в том, что мы будем в гостях играть. Не более того. Все-таки поддержка своих зрителей дорогого стоит".

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, обеспечив себе участие в плей-офф.

Стыковые матчи пройдут в марте, а своего первого соперника Украина узнает в ходе жеребьевки 26 ноября. Для выхода на ЧМ сборной Украины нужно будет пройти полуфинал и финал (в формате одногоматчевого противостояния).

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Антон Дударь