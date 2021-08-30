Один легионер покинет киевский клуб, а ему на смену придет другой.

Киевское "Динамо" планирует осуществить два трансфера до закрытия трансферного окна.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Циганик Live на YouTube.

По его информации, "Динамо" подпишет 22-летнего вингера "Атлетико Паранаенсе" Витиньо, а полузащитник Жерсон Родригес может перейти в итальянскую "Салернитану".

"Витиньо сейчас находится в Киеве и проходит медосмотр. Если все будет хорошо, то завтра (31 августа, - Прим.) будет объявлено о его трансфере в киевское "Динамо", - сказал Цыганык.

Что касается Родригеса, то журналист сообщил, что сейчас "идут серьезные переговоры с "Салернитаной": "Вполне возможно, что завтра люксембуржец поедет в Италию. Однако этот вопрос еще не окончательно решен".

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"Мирча Луческу дал добро и на трансфер Витиньо и на переход Родригеса. Как оказалось, именно наставник "Динамо" имел претензии к игре Родригеса", - подчеркнул Цыганык.

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Автор: Антон Дударь