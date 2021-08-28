Киевляне одержали разгромную победу в 6-м туре.

Киевское "Динамо" в 6-м туре чемпионата Украины разгромило "Колос".

Уже за первые 45 минут матча "Динамо" довело счет до неприличного.

Дубль оформил Карлос де Пена. Сперва он забил ударом в дальний угол, подобрав мяч после ошибки соперника, а затем вышел на ворота и пробил под дальнюю штангу.

Между голами уругвайца Николай Шапаренко нанес точный удар из центра штрафной, Томаш Кендзера забил после подачи углового, а Виталий Буяльский перебросил голкипера. В конце тайма Виктор Цыганков замкнул прострел де Пены.

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После перерыва Цыганков оформил дубль. Этот гол оказался последним в матче.

Отметим, что самой крупной победой "Динамо" в чемпионатах Украины является разгром "Ильичевца" со счетом 9:0 в 2010 году. Со счетом 7:0 киевляне в чемпионате Украины ранее побеждали четыре раза.

После шести туров "Динамо" набрало 16 очков и лидирует в УПЛ. У "Колоса" - 5 очков и одиннадцатое место.

"Динамо" - "Колос" - 7:0

Голы: де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзера, 25, Буяльский, 34, Цыганков, 45, 67

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кендзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Сидорчук (Шепелев, 61), Цыганков, Буяльский (Леднев, 69), Шкурин (Рамирес, 46)

"Колос": Маханьков, Золотов, Павловец, Черноморец, Петров, Задоя (Богданов, 29), Милько (Нгамба, 29), Сантос, Костышин (Нуриев, 46), Чурко (Данфа, 46), Сичинава (Лысенко, 64)

Предупреждения: Сидорчук, Шапаренко - Сантос, Данфа, Нгамба, Нуриев

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Автор: Антон Дударь