Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины / фото УНИАН, Андрей Мариенко
В среду, 1 декабря, состоялся заключительный поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ и "Днепр-1" определили последнего участника четвертьфинала турнира.
Таким образом, стали известны все участники четвертьфинальной стадии.
Участники 1/4 финала Кубка Украины сезона 2021/2022:
- ФК "Александрия"
- "Ворскла" (Полтава)
- "Динамо" (Киев)
- "Шахтер" (Донецк)
- ФК "Львов"
- "Заря" (Луганск)
- "Днепр-1" (Днепр)
- "Металлист" (Харьков)
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 3 декабря.
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- На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
- Пять клубов УПЛ ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла") согласно регламенту стартовали в турнире с 1/8 финала.
- Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.