В среду, 1 декабря, состоялся заключительный поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ и "Днепр-1" определили последнего участника четвертьфинала турнира. 

Таким образом, стали известны все участники четвертьфинальной стадии.

Участники 1/4 финала Кубка Украины сезона 2021/2022:

  • ФК "Александрия"
  • "Ворскла" (Полтава)
  • "Динамо" (Киев)
  • "Шахтер" (Донецк)
  • ФК "Львов"
  • "Заря" (Луганск)
  • "Днепр-1" (Днепр)
  • "Металлист" (Харьков)

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 3 декабря.

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  • На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
  • Пять клубов УПЛ ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла") согласно регламенту стартовали в турнире с 1/8 финала.
  • Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
  • Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.

Автор: Владимир Медяник