Завершился перенесенный матч 1/8 финала Кубка Украины.

В среду, 1 декабря, был сыгран перенесенный поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Черкасский ЛНЗ играл против "Днепра-1".

Поединок завершился уверенной победой представителя УПЛ со счетом 2:0. Голами в составе днепрян отличились Александр Пихаленок на 18-й минуте и Игорь Когут на 53-й минуте встречи.

ЛНЗ - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Пихаленок, 18, Когут, 53.

ЛНЗ: Попович, Лопыренок, Норенков, Сафонов (Волков, 76), Тарасенко, Долинский (Куксенко, 63), Евдокимов, Насонов (Бурлин, 63), Тищенко, Галенко, Войцеховский

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Логинов, Лучкевич, Батагов (Дубинчак, 58), Ди Франко, Когут (Ярмолюк, 64), Пихаленок (Игнатенко, 58), Чуже (Кравченко, 79), Билл, Русин

Предупреждения: Сафонов, Лопыренок.

Обзор матча:

Напомним, матч ЛНЗ - "Днепр-1" был перенесен из-за вспышки коронавируса в клубе из Черкасс.

Кубок Украины: результаты 1/8 финала

"Александрия" обыграла "Металлист 1925" со счетом 5:2.

"Ворскла" без особых проблем одолела "Верес".

"Динамо" минимально обыграло "Мариуполь".

"Шахтер" со счетом 3:0 разгромил "Черноморец".

"Львов" и "Альянс" определили победителя в серии пенальти.

"Заря" победила "Рух" благодаря двум голам в овертайме.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.

Автор: Владимир Медяник