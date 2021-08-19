19 августа состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу.
Результаты жеребьевки
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь)
"Буковина" (Черновцы) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
"Карпаты" (Львов) - "Волынь" (Луцк)
ЛНЗ (Черкассы) - "Олимпик" (Донецк)
"Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир)
"Чернигов" (Чернигов) - "Альянс" (Липовая Долина)
"Никополь" (Никополь) - "Таврия" (Симферополь)
"Балканы" (Заря) - "ВПК-Агро" (Вишневое)
Читайте такжеКубок Украины по футболу: результаты всех матчей второго предварительного раунда
"Скорук" (Томаковка) - "Металлист" (Харьков)
"Николаев" (Николаев) - "Волчанск" (Покотиловка)
"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни)
Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать
- Базовый день проведения матчей 3-го раунда - 31 августа.
- Клубы УПЛ стартуют в турнире со следующего раунда. 11 команд (кроме участников еврокубков) присоединятся к 11 победителям третьего раунда.
- В 1/8 финала к 11 победителям предыдущего раунда присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".
- На каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.