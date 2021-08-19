Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки третьего раунда

Клубы УПЛ на этой стадии в турнире еще не участвуют.

19 августа состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу. Результаты жеребьевки "Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь) "Буковина" (Черновцы) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) "Карпаты" (Львов) - "Волынь" (Луцк) ЛНЗ (Черкассы) - "Олимпик" (Донецк) "Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир) "Чернигов" (Чернигов) - "Альянс" (Липовая Долина) "Никополь" (Никополь) - "Таврия" (Симферополь) "Балканы" (Заря) - "ВПК-Агро" (Вишневое) Читайте такжеКубок Украины по футболу: результаты всех матчей второго предварительного раунда "Скорук" (Томаковка) - "Металлист" (Харьков) "Николаев" (Николаев) - "Волчанск" (Покотиловка) "Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни) Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать Базовый день проведения матчей 3-го раунда - 31 августа.

Клубы УПЛ стартуют в турнире со следующего раунда. 11 команд (кроме участников еврокубков) присоединятся к 11 победителям третьего раунда.

В 1/8 финала к 11 победителям предыдущего раунда присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла".

На каждой стадии турнира команды проводят по одному матчу.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года. Автор: Антон Дударь

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