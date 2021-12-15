"Шахтер" сыграет против "Львова", "Днепр-1" примет "Ворсклу".

В среду, 15 декабря, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которой были сформированы четыре пары.

На этом этапе за трофей ведут борьбу восемь команд. Команды были поделены на сеяных и несеяных.

Сеяные: "Заря" (Луганск), "Ворскла" (Полтава), "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк)

Несеяные: "Александрия", "Львов", "Металлист" (Харьков), "Днепр-1"

Результаты жеребьевки:

"Александрия" - "Динамо" (Киев)

"Днепр-1" - "Ворскла" (Полтава)

"Львов" - "Шахтер" (Донецк)

"Металлист" (Харьков) - "Заря" (Луганск)

Полное видео жеребьевки:

Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать

На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.

Пять клубов УПЛ ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла") согласно регламенту стартовали в турнире с 1/8 финала.

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.

Автор: Владимир Медяник