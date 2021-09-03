Кубок Украины / фото УНИАН
Третьего сентября состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Процедуру провели силач Василий Вирастюк и экс-футболист "Динамо" Анатолий Демьяненко.
Результаты жеребьевки
"Горняк-Спорт" - "Львов"
"Альянс" - "Минай"
"Николаев" - "Рух"
"Волынь" - "Мариуполь"
"Эпицентр" - "Металлист 1925"
"ВПК-Агро" - "Днепр-1"
"Металлист" - "Десна"
"Прикарпатье" - "Черноморец"
"Таврия" - "Александрия"
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Ингулец"
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Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать
- Базовый день проведения матчей 1/16 финала - 22 сентября.
- В 1/8 финала к другим командам присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". 27 октября - базовый день матчей этой стадии.
- На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.