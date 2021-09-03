Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/16 финала

Часть клубов УПЛ вступает в борьбу за трофей.

Третьего сентября состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Процедуру провели силач Василий Вирастюк и экс-футболист "Динамо" Анатолий Демьяненко. Результаты жеребьевки "Горняк-Спорт" - "Львов" "Альянс" - "Минай" "Николаев" - "Рух" "Волынь" - "Мариуполь" "Эпицентр" - "Металлист 1925" "ВПК-Агро" - "Днепр-1" "Металлист" - "Десна" "Прикарпатье" - "Черноморец" "Таврия" - "Александрия" "Оболонь" - "Верес" ЛНЗ - "Ингулец" Читайте такжеКубок Украины по футболу: результаты матчей третьего предварительного раунда Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать Базовый день проведения матчей 1/16 финала - 22 сентября.

В 1/8 финала к другим командам присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". 27 октября - базовый день матчей этой стадии.

На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года. Автор: Артем Будрин

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