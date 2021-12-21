В борьбе за трофей осталось восемь команд / фото УНИАН
Стали известны даты и время проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
1 марта
19.30. "Металлист" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 3"
2 марта
17.00. "Александрия" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Львов" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
3 марта
19.30. "Днепр-1" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 1"
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- В каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
- Пять клубов УПЛ ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла") согласно регламенту стартовали в турнире с 1/8 финала.
- Поединки 1/2 финала запланированы 20 апреля 2022 года.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.