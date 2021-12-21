В борьбе за трофей осталось восемь команд / фото УНИАН

Стали известны даты и время проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

1 марта

19.30. "Металлист" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 3"

2 марта

17.00. "Александрия" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Львов" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

3 марта

19.30. "Днепр-1" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 1"

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Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать

  • В каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
  • Пять клубов УПЛ ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла") согласно регламенту стартовали в турнире с 1/8 финала.
  • Поединки 1/2 финала запланированы 20 апреля 2022 года.
  • Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.