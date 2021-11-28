В финале турнира встречались два бразильских клуба.

На стадионе "Сентенарио" в Уругвае состоялся финальный матч Кубка Либертадорес, в котором встречались бразильские "Палмейрас" и "Фламенго".

Обладателем трофея стал "Палмейрас".

Судьба встречи решилась в дополнительное время. Победный мяч на 95-й минуте забил Дейверсон.

В составе "Палмейраса" участие в матче принимал экс-игрок "Динамо" Киев Дуду. А экс-нападающий "Шахтера" Луис Адриано провел матч в запасе.

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"Палмейрас" - "Фламенго" - 2:1

Голы: Вейга, 5, Дейверсон, 95 - Габриэль Барбоза, 72

"Палмейрас": Вевертон, Майки (Менино, 105), Гомес, Луан, Пикерес (Мело, 113), Данило (Каррейро, 70), Зе Рафаэль (Данило, 82), Дуду (Уэсли, 77), Вейга (Дейверсон, 91), Скарпа, Рони

"Фламенго": Алвес, Исла (Матеузиньо, 79), Кайо, Давид Луис, Фелипе Луис (Рене, 32), Арао, Перейра (Педро, 111), Рибейро (Михаэль, 63), де Арраскаэта (Витиньо, 111), Пинто (Кенеди, 91), Габриэль Барбоза

Кубок Либертадорес: цифры и факты

"Палмейрас" завоевал трофей во второй раз подряд и в третий раз в истории.

Для "Палмейрас" это был девятый финал турнира, а для "Фламенго" - пятый (у команды две победы и три поражения).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Либертадорес является "Индепендьенте", у которого 7 титулов.

Автор: Антон Дударь