На стадионе "Сентенарио" в Уругвае состоялся финальный матч Кубка Либертадорес, в котором встречались бразильские "Палмейрас" и "Фламенго".
Обладателем трофея стал "Палмейрас".
Судьба встречи решилась в дополнительное время. Победный мяч на 95-й минуте забил Дейверсон.
В составе "Палмейраса" участие в матче принимал экс-игрок "Динамо" Киев Дуду. А экс-нападающий "Шахтера" Луис Адриано провел матч в запасе.
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"Палмейрас" - "Фламенго" - 2:1
Голы: Вейга, 5, Дейверсон, 95 - Габриэль Барбоза, 72
"Палмейрас": Вевертон, Майки (Менино, 105), Гомес, Луан, Пикерес (Мело, 113), Данило (Каррейро, 70), Зе Рафаэль (Данило, 82), Дуду (Уэсли, 77), Вейга (Дейверсон, 91), Скарпа, Рони
"Фламенго": Алвес, Исла (Матеузиньо, 79), Кайо, Давид Луис, Фелипе Луис (Рене, 32), Арао, Перейра (Педро, 111), Рибейро (Михаэль, 63), де Арраскаэта (Витиньо, 111), Пинто (Кенеди, 91), Габриэль Барбоза
Кубок Либертадорес: цифры и факты
- "Палмейрас" завоевал трофей во второй раз подряд и в третий раз в истории.
- Для "Палмейрас" это был девятый финал турнира, а для "Фламенго" - пятый (у команды две победы и три поражения).
- Рекордсменом по количеству побед в Кубке Либертадорес является "Индепендьенте", у которого 7 титулов.