В 1/4 финала Кубка Италии "Ювентус" сыграет против "Фрозиноне".

В четверг, 4 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором "Ювентус" принимал "Салернитану".

Игра проходила на стадионе "Альянц" и завершилась разгромной победой туринского клуба.

Счет в игре уже на 1-й минуте открыла "Салернитана" - отличился нигерийский нападающий Чуквубуикем Иквуэмеси. На 12-й минуте туринцам удалось сравнять счет благодаря точному удару Фабио Миретти. На 35-й минуте встречи гол Андреа Камбьясо вывел "Ювентус" вперед.

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Во втором тайме хозяева поля забили еще четыре гола. На 54-й минуте отличился защитник "Старой Синьоры" Даниэле Ругани. На 75-й минуте защитник "Салернитаны" Дилан Бронн забил мяч в собственные ворота. Еще два мяча футболисты "Юве" забили в самой концовке игры: отличились Йилдиз и Тимоти Веа.

"Ювентус" - "Салернитана" - 6:1

Голы: Миретти, 12, Камбьясо, 35, Ругани, 54, Бронн, 75 аг, Йилдиз, 88, Веа, 90+1 - Иквуэмеси, 1

Таким образом, "Ювентус" пробился в 1/4 финала Кубка Италии по футболу. В этом раунде туринцы сыграют против "Фрозиноне", который в 1/8 финала сенсационно разгромил "Наполи".

Напомним, действующим победителем Кубка Италии по футболу является миланский "Интер", победивший в финале прошлого сезона "Фиорентину".

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