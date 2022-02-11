"Ювентус" с трудом справился с "Сассуоло" в матче 1/4 финала Кубка Италии.

В четверг, 10 февраля, "Ювентус" в рамках поединка 1/4 финала Кубка Италии принимал на своем поле "Сассуоло" и добился победы со счетом 2:1.

Туринцы открыли счет уже на третьей минуте встречи усилиями Дибалы, на что гости ответили голом Траоре в середине первого тайма.

"Ювентус" смог дожать соперника лишь в конце встречи - автоголом отметился Руан.

"Ювентус" - "Сассуоло" - 2:1

Голы: Дибала, 3, Раун, 88 (в свои ворота) - Траоре, 24

"Ювентус": Перин, Де Шильо (Мората, 61), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закария (Локателли, 61), Артур (Рабьо, 70), Маккенни, Дибала, Влахович (Кайо Жорже, 90).

"Сассуоло": Пеголо, Руан, Айхан (Мюльдюр, 46), Феррари, Кирьякопулос, Лопес (Сейде, 90), Траоре (Матеус Энрике, 60), Харруи (Фраттези, 74), Берарди (Дефрель, 59), Скамакка, Распадори.

Предупреждения: Траоре, Матеус

Обзор матча:

Это был последний матч в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Результаты других матчей: "Фиорентина" обыграла "Аталанту" (3:2), "Милан" разгромил "Лацио" (4:0), "Рома" уступила в гостях "Интеру" (0:2). Таким образом в полуфинале сыграют: "Фиорентина", "Интер", "Милан" и "Ювентус".

Кубок Италии. Полуфинал

"Ювентус" - "Фиорентина"

"Милан" - "Интер"

На стадии полуфинала команды сыграют по два матча, дома и на выезде. Первые матчи пройдут 2 марта, ответные - 20 апреля.

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