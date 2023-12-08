"Жирона" следом за "Валенсией" пробилась в 1/16 финала Кубка Испании.

В четверг, 7 декабря, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Испании по футболу, в котором "Ориуэла" принимала "Жирону".

Игра проходила на стадионе "Лос Аркос" и завершилась феерической победой гостей.

"Жирона" повела в счете в дебюте первого тайма - на 7-й минуте Пабло Торре забил после передачи Икера Альмена. Хозяевам поля удалось отыграться на 27-й минуте - гол забил Серхио Мендинуэта. На 45+3-й минуте Луис Дэниел Букер забил второй гол в ворота каталонцев и вывел "Ориуэлу" вперед.

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Во втором тайме "Жироне" удалось совершить камбэк и спасти положение. Каталонцы забили четыре гола в ворота соперника и одержали итоговую победу со счетом 5:2. Два гола забил Кристиан Стуани, еще по одному мячу в активе Порту и Валери.

"Ориуэла" - "Жирона" - 2:5

Голы: Мендинуэта, 27, Букер, 45+3 - Торре, 7, Стуани, 66, 74, Порту, 82, Валери, 87

Отметим, что украинский нападающий Артем Довбик не попал в заявку на этот матч. Тренерский штаб дал форварду сборной Украины отдых. Виктор Цыганков начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 83-й минуте. Результативными действиями украинец отличиться не успел. Статистический портал SofaScore оценил игру Виктора в 6,7 балла.

Напомним, ранее в 1/16 финала Кубка Испании пробилась "Валенсия" Романа Яремчука. "Летучие мыши" обыграли в 1/32 финала "Аросу" со счетом 1:0, благодаря голу украинского нападающего.

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