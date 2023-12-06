"Валенсия" пробилась в 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Во вторник, 5 декабря, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Испании по футболу, в котором "Ароса" принимала "Валенсию".

Игра проходила на стадионе "Да Ломба" и завершилась победой "летучих мышей".

Исход этого противостояния решил единственный гол, автором которого стал Роман Яремчук. Украинский нападающий забил на 8-й минуте встречи.

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Отметим, что этот гол стал дебютным для Яремчука в составе "Валенсии".

"Ароса" - "Валенсія" - 0:1

Гол: Яремчук, 8

Обзор матча:

Роман Яремчук отыграл 82 минуты в игре против "Аросы". Статистический портал SofaScore оценил игру украинского нападающего в 7,6 балла. Это лучшая оценка среди всех игроков этого матча.

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха поделился мнением о победе команды в матче 1/32 финала Кубка Испании, а также оценил игру Романа Яремчука.

"Главное, что мы прошли дальше. Первый тайм мы провели лучше с точки зрения пространства. Роман Яремчук проделал хорошую работу с движением. Мы говорили об этом в перерыве.

Всем нужны минуты, и Кубок дает такую возможность. Роман забил гол. Для него это хорошо. У Каноса были минуты, у Амальи и Дьяхаби тоже. Хесус Васкес, который долгое время не играл, провел весь матч. Альберто также вернулся, и мы должны извлечь из этого положительные моменты. Травм не было, а игра помогла нам получить минуты и вернуть игроков в строй", - сказал Рубен Бараха после игры.

Напомним, Роман Яремчук перешел в "Валенсию" летом 2023 года, на правах аренды из бельгийского "Брюгге". В составе "летучих мышей" украинский нападающий сыграл 9 матчей в рамках чемпионата Испании и 2 поединка в Кубке страны.

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