"Жирона" победила "Эльче" и пробилась в 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

В субботу, 6 января, были сыграны ряд матчей 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

"Жирона" с Артемом Довбиком в составе одержала уверенную победу над "Эльче" в гостях.

Голами в составе каталонского клуба отличились Дейли Блинд и Ян Коуту.

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"Эльче" - "Жирона" - 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуто, 67

"Эльче": Сан-Роман, Каррейра, Бигас (Хосан, 64), Клерк, Мендоса, Гаспар (Гарсес, 89), Дональд, Моренте, Фебас (Кастро, 75), Меркау (Фидель, 89), Мурад (Серхио Леон, 75)

"Жирона": Хуан Карлос, Арнау, Эрик Гарсия (Блинд, 30), Хуанпе, Гутьеррес, Мартин (Алейш Гарсия, 85), Солис (Кебе, 75), Коуто, Порту (Торре, 85), Валери, Стуани (Довбик, 75)

Предупреждения: Бигас, 24, Моренте, 90+1

Обзор матча:

Мадридский "Реал" в 1/16 финала Кубка Испании одержал победу над "Арандиной", которая является аутсайдером четвертого дивизиона испанского первенства.

На 54-й минуте счет открыл форвард "сливочных" Хоселу, реализовав пенальти. Через минуту укрепил преимущество мадридцев Браим Диас. В компенсированное время третий мяч в сетку ворот "Арандины" забил бразильский вингер Родриго.

В составе хозяев единственный гол забил Рали Кабрал.

"Арандина" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Кабрал, 90+3 - Хоселу, 54 пен, Браим Диас, 55, Родриго, 90+1

"Реал Мадрид": Кепа, Винисиус Тобиас (Альваро, 80), Каррильо, Начо, Фран Гарсия, Себальос, Камавинга (Родриго, 59), Пас (Мартин, 70), Гюлер (Вальверде, 59), Браим Диас, Хоселу

Обзор матча:

Результаты остальных матчей 1/16 финала Кубка Испании

"Луго" - "Атлетико" - 1:3

Голы: Антонетти, 39 - Корреа, 2, Депай, 66, 74

"Эспаньол" - "Хетафе" - 0:1

Гол: Милья, 87

"Уэска" - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Валентин, 118, Паласон, 120+2

"Алавес" - "Бетис" - 1:0

Гол: Бенавидес, 57

Добавим, что мадридский "Реал" выиграл Кубок Испании в прошлом сезоне, в финале обыграв "Осасуну" со счетом 2:1.

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