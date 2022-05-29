Андрей Лунин стал третьим украинцем в истории, победившим в финале Лиги чемпионов.

В субботу, 28 мая, мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин выложил в Инстаграме пост с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов, в котором призвал мир не забывать о войне, которую РФ развязала на украинской земле.

"Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!

Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки", - написал Лунин.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

Ливерпуль – Реал: итоги матча