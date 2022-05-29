В субботу, 28 мая, мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.
Украинский вратарь Андрей Лунин выложил в Инстаграме пост с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов, в котором призвал мир не забывать о войне, которую РФ развязала на украинской земле.
"Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!
Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки", - написал Лунин.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.
Ливерпуль – Реал: итоги матча
- Лучшим игроком финала признан вратарь мадридцев Тибо Куртуа. 30-летний бельгиец совершил 9 сейвов.
- "Реал" завоевал свой 14-й кубок Лиги чемпионов. У "Ливерпуля" таких титулов шесть.
- Карло Анчелотти стал первым тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Он опередил Зинедина Зидана и Боба Пэйсли. Итальянская легенда дважды выигрывал этот трофей с "Миланом" и теперь уже дважды с "Реалом".
- Бензема, Кроос, Модрич и Карвахаль сыграли в 5-м своем финале ЛЧ – все финалы они выигрывали. Марсело тоже завоевал 5-й кубок ЛЧ, но в данном поединке он сидел на скамье запасных.
- Юрген Клопп проиграл свой третий финал ЛЧ. Только в 2019 году он с "Ливером" одержал победу в этом турнире.
- Андрей Лунин стал третьим украинцем, которому покорилась Лига чемпионов. Ранее Лигу чемпионов выигрывали бывший форвард "Милана" Андрей Шевченко (сезон 2002/2003) и экс-полузащитник "Баварии" Анатолий Тимощук (сезон 2012/2013).