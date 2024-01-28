"Ливерпуль" без проблем пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

В воскресенье, 28 января, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Англии по футболу, в котором "Ливерпуль" принимал "Норвич".

Встреча команд проходила на стадионе "Энфилд" и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 16-й минуте - отличился полузащитник "красных" Кертис Джонс, ассистировал ему Джеймс Макконнелл. На 22-й минуте Бен Гибсон сравнял счет. На 28-й минуте нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес вновь вывел команду вперед. На 53-й минуте Диогу Жота упрочил преимущество, а через 10 минут Вирджил ван Дейк сделал счет разгромным. На 69-й минуте игрок "Норвича" Борха Сайнс отыграл один мяч. Но в самом конце игры, на 90+5-й минуте Райан Гравенберх вновь сделал разницу в три мяча.

"Ливерпуль" - "Норвич Сити" - 5:2

Голы: Джонс, 16, Нуньес, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 - Гибсон, 22, Сайнс, 69

"Ливерпуль": Алиссон, Брэдли, Конате (ван Дейк, 55), Куанса, Гомес (Робертсон, 55), Гравенберх, Макконнелл (Диас, 79), Джонс (Собослай, 56), Жота, Нуньес (Александер-Арнолд, 66), Гакпо

"Норвич Сити": Лонг, Стейси, Хенли (Соренсен, 62), Гибсон, Маккаллум (Яннулис, 83), Фасснахт (Гиббс, 84), Нуньес, Маклин, Сара, Эрнандес (Сайнс, 61), Барнс (Ида, 62)

Обзор матча:

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии уже состоялась. Согласно ее результатам, соперником "Ливерпуля" в следующем раунде станет победитель пары "Уотфорд" - "Саутгемптон".

Добавим, что свой следующий поединок "Ливерпуль" сыграет 31 января против лондонского "Челси". Начало встречи - в 22:15 по киевскому времени.

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