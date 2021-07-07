Сборная Аргентины стала вторым финалистом Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
В полуфинальном матче аргентинцы в серии пенальти прошли сборную Колумбии.
Аргентина быстро вышла вперед - после паса Лионеля Месси отличился Лаутаро Мартинес. Колумбийцы могли отыграться еще до перерыва (Аргентину спасали штанга и перекладина), но сравняли счет уже во втором тайме.
Аргентина могла вырвать победу во втором тайме, но Лаутаро не реализовал прекрасный момент. В воротах колумбийской сборной был только Вильмар Барриос, и форвард пробил прямо в него. А вскоре еще и Месси попал в штангу.
В овертайме счет не изменился, а в серии пенальти фантастически сыграл вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Он отразил три удара соперников. Аргентинцы реализовали три из четырех попыток, в том числе не промахнулся Лионель Месси.
Аргентина - Колумбия - 1:1 (3:2 по пенальти)
Голы: Лаутаро Мартинес, 7 - Диас, 61
Серия пенальти: Куадрадо - 0:1, Месси - 1:1, Санчес - 1:1 (вратарь), Де Пауль - 1:1 (выше ворот), Мина - 1:1 (вратарь), Паредес - 2:1, Борха - 2:2, Л. Мартинес - 3:2, Кардона - 3:2 (вратарь)
Аргентина: Э. Мартинес, Отаменди, Тальяфико, Пеццела, Молина (Монтиэль, 46), де Пауль, Ло Чельсо (Паредес, 56), Родригес, Месси, Л. Мартинес, Гонсалес (Ди Мария, 67)
Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра, 46), Муньос, Куадрадо, Куэльяр (Кардона, 46), Барриос, Диас, Сапата (Борха, 60), Борре (Чара, 46)
Видеообзор матча от MEGOGO.
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Кубок Америки-2021: что нужно знать
- Турнир должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Изначально Кубок Америки должны были совместно принять Аргентина и Колумбия, но из-за ситуации с коронавирусом и протестов он был перенесен в Бразилию.
- На Кубке Америки также должны были сыграть две приглашенные команды из Азии - Катар и Австралия. Но из-за переноса турнира и накладки с матчами отбора на ЧМ-2022 они отказались от участия.
- В группе А выступали Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай, в группе В - Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор и Венесуэла. По итогам группового этапа борьбу прекратили Венесуэла и Боливия.
- В четвертьфиналах Аргентина разгромила Эквадор (3:0), Колумбия по пенальти обыграла Уругвай (0:0 и 4:2), Бразилия выбила Чили (1:0), а сборная Перу по пенальти прошла Парагвай (3:3 и 4:3).
- Финальный матч между Аргентиной и Бразилией пройдет в ночь с 10 на 11 июня по Киеву.
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