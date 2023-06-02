Опубликован обновленный рейтинг фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2023 году.
Согласно рейтингу, составленному авторитетным изданием Goal, главным фаворитом на престижную награду является нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.
Аргентинец остался лидером даже несмотря на достижения форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.
Напомним, норвежский нападающий стал чемпионом АПЛ с "горожанами" и установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству забитых голов за один сезон. В 35 играх Эрлинг забил 36 голов.
Кроме того, норвежец вместе с "Ман Сити" претендует на исторический требл: победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. 3 июня "горожане" сыграют в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", а 10 июня - против "Интера" в финале Лиги чемпионов.
Аргументом в пользу Месси издание Goal приводит статистику Лионеля в сезоне-2022/23. 35-летний форварда в составе ПСЖ и сборной Аргентины забил 38 голов и отдал 25 голевых передач. В составе национальной команды Месси стал победителем ЧМ-2022 по футболу, а с ПСЖ выиграл Лигу 1.
На третьей строчке рейтинга идет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, наколотивший в нынешнем сезоне в чемпионате Франции 28 голов в 33 играх.
Рейтинг претендентов на "Золотой мяч-2023"
- Лионель Месси (ПСЖ)
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Винисиус Жуниор ("Реал")
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Виктор Осимхен ("Наполи")
- Карим Бензема ("Реал")
- Хвича Кварацхелия ("Наполи")
- Роберт Левандовски ("Барселона")
- Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема занимает только седьмое место в обновленном рейтинге.
Добавим, что 67-я церемония "Золотого мяча" состоится 16 октября 2023 года в Париже. Мероприятие проведут в театре "Шатле".
Напомним, Лионель Месси является абсолютным рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей". Аргентинец получал эту награду семь раз, в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.