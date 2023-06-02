Лионель Месси может получить свой восьмой "Золотой мяч" в карьере.

Опубликован обновленный рейтинг фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2023 году.

Согласно рейтингу, составленному авторитетным изданием Goal, главным фаворитом на престижную награду является нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинец остался лидером даже несмотря на достижения форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

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Напомним, норвежский нападающий стал чемпионом АПЛ с "горожанами" и установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству забитых голов за один сезон. В 35 играх Эрлинг забил 36 голов.

Кроме того, норвежец вместе с "Ман Сити" претендует на исторический требл: победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. 3 июня "горожане" сыграют в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", а 10 июня - против "Интера" в финале Лиги чемпионов.

Аргументом в пользу Месси издание Goal приводит статистику Лионеля в сезоне-2022/23. 35-летний форварда в составе ПСЖ и сборной Аргентины забил 38 голов и отдал 25 голевых передач. В составе национальной команды Месси стал победителем ЧМ-2022 по футболу, а с ПСЖ выиграл Лигу 1.

На третьей строчке рейтинга идет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, наколотивший в нынешнем сезоне в чемпионате Франции 28 голов в 33 играх.

Рейтинг претендентов на "Золотой мяч-2023"

Лионель Месси (ПСЖ)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Винисиус Жуниор ("Реал")

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

Виктор Осимхен ("Наполи")

Карим Бензема ("Реал")

Хвича Кварацхелия ("Наполи")

Роберт Левандовски ("Барселона")

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема занимает только седьмое место в обновленном рейтинге.

Добавим, что 67-я церемония "Золотого мяча" состоится 16 октября 2023 года в Париже. Мероприятие проведут в театре "Шатле".

Напомним, Лионель Месси является абсолютным рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей". Аргентинец получал эту награду семь раз, в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

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