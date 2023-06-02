Опубликован обновленный рейтинг фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2023 году.

Согласно рейтингу, составленному авторитетным изданием Goal, главным фаворитом на престижную награду является нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Аргентинец остался лидером даже несмотря на достижения форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

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Напомним, норвежский нападающий стал чемпионом АПЛ с "горожанами" и установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству забитых голов за один сезон. В 35 играх Эрлинг забил 36 голов. 

Кроме того, норвежец вместе с "Ман Сити" претендует на исторический требл: победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. 3 июня "горожане" сыграют в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", а 10 июня - против "Интера" в финале Лиги чемпионов. 

Аргументом в пользу Месси издание Goal приводит статистику Лионеля в сезоне-2022/23. 35-летний форварда в составе ПСЖ и сборной Аргентины забил 38 голов и отдал 25 голевых передач. В составе национальной команды Месси стал победителем ЧМ-2022 по футболу, а с ПСЖ выиграл Лигу 1. 

На третьей строчке рейтинга идет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, наколотивший в нынешнем сезоне в чемпионате Франции 28 голов в 33 играх. 

Рейтинг претендентов на "Золотой мяч-2023"

  • Лионель Месси (ПСЖ)
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • Винисиус Жуниор ("Реал")
  • Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
  • Виктор Осимхен ("Наполи")
  • Карим Бензема ("Реал")
  • Хвича Кварацхелия ("Наполи")
  • Роберт Левандовски ("Барселона")
  • Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема занимает только седьмое место в обновленном рейтинге. 

Добавим, что 67-я церемония "Золотого мяча" состоится 16 октября 2023 года в Париже. Мероприятие проведут в театре "Шатле".

Напомним, Лионель Месси является абсолютным рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей". Аргентинец получал эту награду семь раз, в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

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