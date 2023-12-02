Победу "Кривбассу" принесли голы Поэ и Бизимана.

В субботу, 2 декабря, состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Кривбасс" принимал "Александрию".

Игра проходила на стадионе "Горняк" в Кривом Роге и завершилась победой хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте - нападающий "Александрии" Артем Шулянский отправил мяч в сетку ворот "Кривбасса" мощным ударом со средней дистанции. "Кривбас" отыгрался во втором тайме - на 78-й минуте Жан-Морель Поэ забил после передачи Тимура Стецкова. На 83-й минуте "Кривбасс" вышел вперед - отличился Джихад Бизимана.

Видео дня

"Кривбасс" - "Александрия" - 2:1

Голы: Поэ, 78, Бизимана, 83 - Шулянский, 31

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык (По, 74), Бизимана, Илич (Татарков, 74), Кожушко, Задерака (Близниченко, 46), Дебелко (Приходько, 64)

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Савченко, Сигеев, Кулаков (Погорилый, 61), Шулянский (Билошевский, 46, Кулаковский, 88), Плакса (Мартынюк, 73), Джевани (Микитишин, 61), Копина, Шостак, Смирный

Предупреждения: Смирный - Джевани, Плакса, Ермаков

После 16-ти туров в активе "Кривбасса" 33 набранных очков. Команда Юрия Вернидуба занимает первую позицию в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Александрия" с 13 баллами расположилась на 13-й строчке.

В следующем туре чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет против луганской "Зари", а "Александрия" встретится с харьковским "Металлистом 1925".

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