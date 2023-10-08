"Кривбасс" обошел в турнирной таблице "Полесье" и "Шахтер".

В воскресенье, 8 октября, состоялся центральный поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Кривбасс" принимал одесский "Черноморец".

Встреча команд проходила в Кривом Роге на стадионе "Горняк" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Решающий гол в этой встрече был забит во второй половине игры - на 57-й минуте Клим Приходько реализовал пенальти.

"Кривбасс" - "Черноморец" - 1:0

Гол: Приходько 58 (пен)

"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Приходько, Бизимана, Задерака, Вакулко (Татарков 8, Семотюк 84), Кузык (По 60), Кожушко

"Черноморец": Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Дада (Бадибанга 78), Васильев, Шпорн (Авагимян 78), Бойчук (Вакула 46), Хадида (Иеде 46), Штогрин

Предупреждения: Кузык 37, Бескоровайный 78, Понедельник 82

Видео гола:

Победа в этой игре позволила "Кривбассу" обойти в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" и "Полесье" и выйти на первое место. В активе подопечных Юрия Вернидуба 20 набранных очков. "Черноморец" с 16 баллами опустился на пятую строчку.

В следующем туре чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет против харьковского "Металлиста 1925", а "Черноморец" встретится с "Минаем".

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