Луческу остался недоволен работой арбитров в матче с "Баварией".

Во вторник, 23 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" противостояло мюнхенской "Баварии". Игра проходила на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от результата данного противостояния.

Румынский специалист отметил, что киевляне могли забить свой первый гол в нынешнем сезоне ЛЧ гораздо раньше, в матчах с "Бенфикой" или "Барселоной", но реализация подводила "Динамо".

"Первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов мог прийти и раньше – в двух матчах с "Барселоной" или во встрече с "Бенфикой". Но, к сожалению, не получилось. В этих матчах была ровная игра. Мы могли добиться и большего. А игра в Мюнхене была проиграна после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал. В сегодняшнем матче я просил ребят сыграть с такой самоотдачей и уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высоко поднятой головой. Забитый гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли забить его и в предыдущих играх.

Я не думаю, что поле кому-то мешало. Мы профессионалы и должны играть в любую погоду. Сегодня мы встречались с соперником, который уже долгие годы доминирует и в чемпионате Германии, и на европейской арене. "Бавария" имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки. Поэтому я не считаю, что поле могло кому-то помешать. Мы должны играть при любой погоде.

Как я уже сказал, в Мюнхене мы играли хорошо до пенальти, который арбитр назначил очень легко. В первом тайме хорошо действовали, хорошо выбегали в контратаки. Андриевский допустил ошибку из-за нехватки опыта, а соперники такого уровня, как Бавария, подобных моментов не прощают. Во втором тайме мы сникли, позволили сопернику больше играть", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Читайте такжеАвтор первого гола Динамо в нынешней ЛЧ высказался о результате матча с БавариейНе оставил без внимания Луческу и момент с возможным пенальти в эпизоде с падением Буяльского. Тренер киевлян считает, что пенальти был и арбитр допустил ошибку, которая могла в целом изменить ход событий в поединке.

"Я отбросил пропущенные в том матче голы и взял все хорошее от нашей игры - в организации обороны, в плане выхода в контратаки, и показал все это ребятам при подготовке к сегодняшнему поединку. Сегодня мы действовали лучше, чем в Мюнхене, играли хорошо. На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом, сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.

Позитивный момент в этих играх - это рост команды. Ребята стали действовать увереннее и смелее, они почувствовали, как свой талант и работоспособность можно направить на результат. Это радует, прогресс виден. Мы играли на равных с "Бенфикой" и "Барселоной", тогда как эти соперники проигрывали "Баварии" с более крупным счетом, чем мы сегодня.

Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали сегодня поражения", - резюмировал Луческу.

"Динамо" - "Бавария": итоги матча

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в седьмой раз проиграло "Баварии" в 12 матчах друг против друга при четырех победах.

В заключительном 6-м туре ЛЧ "Динамо" 8 декабря будет играть в гостях против "Бенфики".

Автор: Владимир Медяник