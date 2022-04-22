Знаменитый португалец поблагодарил за поддержку после смерти сына.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду обнародовал первое фото своей новорожденной дочери.

В своем Инстаграме знаменитый португальский футболист поделился трогательным семейным снимком.

"Дом, милый дом. Джио и наша крошка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы проявляете к нашей семье. Теперь пора быть благодарными за новую жизнь в этом мире", - написал Роналду под постом.

Напомним, несколько дней назад португальский футболист пережил тяжелое событие. Его невеста Джорджина Родригес снова стала мамой, но один из младенцев умер при родах - выжила только девочка.

Португалец из-за смерти сына пропустил выездной поединок против "Ливерпуля", завершившийся разгромом "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. Однако Роналду не выпал из тренировочного процесса. Несмотря на трагическое событие, Криштиану отсутствовал в расположении команды всего день и уже вернулся к работе.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"