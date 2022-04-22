Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду обнародовал первое фото своей новорожденной дочери.
В своем Инстаграме знаменитый португальский футболист поделился трогательным семейным снимком.
"Дом, милый дом. Джио и наша крошка наконец-то вместе с нами. Мы хотим поблагодарить всех за добрые слова и жесты. Ваша поддержка очень важна, и мы все почувствовали любовь и уважение, которые вы проявляете к нашей семье. Теперь пора быть благодарными за новую жизнь в этом мире", - написал Роналду под постом.
Напомним, несколько дней назад португальский футболист пережил тяжелое событие. Его невеста Джорджина Родригес снова стала мамой, но один из младенцев умер при родах - выжила только девочка.
Португалец из-за смерти сына пропустил выездной поединок против "Ливерпуля", завершившийся разгромом "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4. Однако Роналду не выпал из тренировочного процесса. Несмотря на трагическое событие, Криштиану отсутствовал в расположении команды всего день и уже вернулся к работе.
Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"
- 36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн.
- В нынешнем сезоне в 26 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил 15 голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в семи встречах Лиги чемпионов.
- Контракт Криштиану Роналду с "Манчестер Юнайтед" истекает в 2023 году.