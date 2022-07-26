Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский сообщил, что на выбор в футбольную академию "Руха" идет полным ходом . По его мнению, несмотря на войну, нужно заниматься детьми и воспитывать новую футбольную элиту.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Набор в футбольную академию идет полным ходом. Мы набираем детей 2011-2012 года. Уже вышли на финишную прямую, у нас уже отобрано 45 детей, они еще должны пройти последний четвертый тур. Из каждой возрастной группы будем оставлять 25–30 детей.

С общался с тренерами, спрашиваю: "Как наши детки?" Говорят: "Еще сильнее предыдущих". Не было бы войны, я бы во всех группах оставил по 45, но сейчас, к сожалению, не могу", – сообщил Козловский.

Бизнесмен убежден, что после победы нам потребуются сильные футболисты, которые будут представлять Украину на международной арене в будущем.

"Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Рух" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны. Самая высокая благодать человека – дать возможность другим людям реализовать свои мечты. Считайте это моей жизненной миссией", – резюмировал функционер клуба.

Напомним, ранее Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта Украинской премьер-лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.

Как известно, матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.