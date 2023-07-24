Килиан Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Звездный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе близок к уходу из ПСЖ уже этим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудовский клуб "Аль-Хиляль" сделал официальное предложение парижскому клубу по трансферу 24-летнего футболиста.

По информации источника, "Аль-Хиляль" предложил ПСЖ 300 миллионов евро за переход Мбаппе.

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Самому футболисту саудовский клуб готов заплатить 700 миллионов евро за один сезон. Также у Мбаппе будет возможность перейти в "Реал" после завершения следующего сезона бесплатно.

Отметим, что если сделка состоится, то это будет самый дорогостоящий трансфер в истории футбола.

Рекордным трансфером до сих пор является переход Неймара в ПСЖ из "Барселоны". В 2017 году парижане заплатили каталонцам за трансфер бразильца 222 миллиона евро.

Напомним, ПСЖ ранее исключил Килиана Мбаппе из состава команды и выставил на трансфер.

Причиной этого решения стал отказ 24-летнего француза продлить контракт с парижанами, который истекает в июне следующего года. Руководство ПСЖ считает, что Килиан Мбаппе уже договорился о личных условиях контракта с мадридским "Реалом" и в следующем году перейдет в стан "сливочных" бесплатно.

ПСЖ, в свою очередь, не хочет отпускать главную звезду команды бесплатно, поэтому клуб готов продать Мбаппе уже этим летом.

Добавим, что в футболке ПСЖ Килиан Мбаппе сыграл 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 голевых передач.

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