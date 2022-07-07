Новым тренером "Шахтера" должен стать Игор Йовичевич.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби расторг контракт с донецким клубом.

Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Издание отмечает, что контракт Де Дзерби с клубом, действовавший до лета 2023 года, уже официально расторгнут, и теперь Роберто может выбирать следующее место работы, хотя нельзя исключать, что он возьмет годичную паузу в тренерской карьере.

Ожидается, что на должности тренера "горняков" Роберто Де Дзерби сменит хорватский специалист Игор Йовичевич. "Горняки" постепенно распродают своих легионеров и в следующем сезоне сделают ставку на украинских игроков.

Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. "Шахтер" занял первое место в турнирной таблице УПЛ.

Таким образом, "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 2022/2023. Это произошло также благодаря проходу "Ливерпуля" в финал прошлого турнира и отстранению российских команд от еврокубков.

Роберто Де Дзерби: карьера