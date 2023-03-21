Экс-игрок "Шахтера" подколол молодых игроков "горняков" за недавнее поражение от "Фейеноорда".

Полузащитник польского клуба "Краковия" Евгений Коноплянка, который вернулся в национальную сборную Украины после назначения Руслана Ротаня, встретился с молодыми игроками "Шахтера" Анатолием Трубиным, Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко в расположении национальной команды.

На видео, которое опубликовала пресс-служба УАФ, 33-летний футболист подошел к группе "горняков" и жестко подколол их, намекнув на недавнее поражения донецкого клуба в Лиге Европы. "Шахтер" недавно вылетел из еврокубков, проиграв на выезде "Фейеноорду" со счетом 1:7.

"Ну слушайте, ну йо-ма-йо. На троих 24 года. Слежу за вами, вижу, что научились семерочку глотать", - сказал Коноплянка молодым футболистам.

Добавим, что Евгений Коноплянка в последний раз играл за сборную Украины осенью 2019 года. Тогда он вышел на замену в спарринге против Нигерии (2:2). Всего в активе 33-летнего футболиста 83 матча за национальную команду и 21 гол.

Накануне сборная Украины отправилась в Лондон, где 26 марта сыграет свой первый матч в рамках отбора на ЧЕ-2024 по футболу против национальной команды Англии.

Напомним, в группе С квалификации Евро-2024 также играют команды Италии, Северной Македонии и Мальты.

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