Звездный аргентинец покинул каталонский клуб

С домашнего стадиона "Барселоны" "Камп Ноу" удалили изображение Лионеля Месси, который покинул клуб и вскоре перейдет в ПСЖ.

10 августа появились фото и видео, на которых можно увидеть, как работники стадиона снимают огромное изображение Месси.

Lionel Messi mural is taken off the Nou Camp as he agrees terms with PSG to join them on a two-year-deal pic.twitter.com/ODR7dOeuXY — The Sun (@TheSun) August 10, 2021

Напомним, что Месси и "Барселона" не смогли зарегистрировать новый контракт из-за регламента испанской Ла Лиги. Подписав новое соглашение с аргентинцем, каталонский клуб не вписался бы в свой потолок зарплат в чемпионате Испании.

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Таким образом, аргентинец покинул клуб в статусе свободного агента.

Лионель Месси: карьера и достижения в "Барселоне"

Месси дебютировал за первую команду "Барселоны" в 17 лет в 2004 году. С тех пор он выступал только за каталонский клуб.

Он является рекордсменом "Барселоны" по количеству сыгранных матчей (778), а также количеству забитых мячей (672) в его составе. Также на его счету 305 голевых передач.

Лионель десять раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Месси восемь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и шесть раз - лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

За время выступления в составе "Барселоны" аргентинец шесть раз выиграл "Золотой мяч".

Автор: Антон Дударь