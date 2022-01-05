"Аль-Айн" одолел "Аль-Васл" со счетом 7:6 по итогам двух матчей.

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва в драматическом стиле вышел в полуфинал Кубка ОАЭ.

На стадии 1/4 финала "Аль-Айн" встречался с "Аль-Васлом". Первый матч команды сыграли вничью - 3:3.

Ответный поединок тоже был богатым на забитые голы. До 84-й минуты на табло был счет 3:3, но "Аль-Айн" получил право пробить пенальти. Форвард с Того реализовал одиннадцатиметровый удар и принес "Аль-Айну" победу - 4:3.

По итогам двухматчевого противостояния "Аль-Айн" со счетом 7:6 пробился в полуфинал Кубка ОАЭ.

Заметим, что "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ занимает первое место после 12 туров, набрав 30 очков. У команды Реброва 9 баллов отрыва от второй позиции.

Напомним, что украинского специалиста признавали лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ четыре раза подряд.

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