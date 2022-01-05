"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва в драматическом стиле вышел в полуфинал Кубка ОАЭ.
На стадии 1/4 финала "Аль-Айн" встречался с "Аль-Васлом". Первый матч команды сыграли вничью - 3:3.
Ответный поединок тоже был богатым на забитые голы. До 84-й минуты на табло был счет 3:3, но "Аль-Айн" получил право пробить пенальти. Форвард с Того реализовал одиннадцатиметровый удар и принес "Аль-Айну" победу - 4:3.
По итогам двухматчевого противостояния "Аль-Айн" со счетом 7:6 пробился в полуфинал Кубка ОАЭ.
Заметим, что "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ занимает первое место после 12 туров, набрав 30 очков. У команды Реброва 9 баллов отрыва от второй позиции.
Напомним, что украинского специалиста признавали лучшим тренером месяца в чемпионате ОАЭ четыре раза подряд.
Читайте также"Я никого не подсиживаю": Ребров прокомментировал ситуацию с возможной работой в сборной Украины (видео)
Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".