35-летний бразилец подписал с греческим клубом контракт до лета 2024 года.

Бывший футболист "Шахтера" Тайсон перешел из бразильского "Интернасьоналя" в греческий ПАОК.

Как сообщает официальный сайт ПАОК, 35-летний Тайсон подписал с греческим клубом контракт до лета 2024 года.

ПАОК сейчас занимает в чемпионате Греции третью позицию. Спортивным директором клуба из Салоник является Жозе Боту, ранее возглавлявший департамент селекции "Шахтера".

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Добавим, что Тайсон провел 8 матчей за национальную сборную Бразилии и отметился одним забитым мячом. За харьковский "Металлист" он выступал с 2010 по 2013 год. С 2013 по 2021 год Тайсон защищал цвета донецкого "Шахтера" и был капитаном команды.

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