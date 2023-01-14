Бывший футболист "Шахтера" Тайсон перешел из бразильского "Интернасьоналя" в греческий ПАОК.
Как сообщает официальный сайт ПАОК, 35-летний Тайсон подписал с греческим клубом контракт до лета 2024 года.
ПАОК сейчас занимает в чемпионате Греции третью позицию. Спортивным директором клуба из Салоник является Жозе Боту, ранее возглавлявший департамент селекции "Шахтера".
Добавим, что Тайсон провел 8 матчей за национальную сборную Бразилии и отметился одним забитым мячом. За харьковский "Металлист" он выступал с 2010 по 2013 год. С 2013 по 2021 год Тайсон защищал цвета донецкого "Шахтера" и был капитаном команды.
Тайсон: скандальный уход из донецкого "Шахтера"
- 20 марта 2021 года Тайсон был переведен в дубль "Шахтера". Причиной стал отказ бразильца выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".
- Тайсон был оштрафован, потому что в ходе конфликта вроде как закрылся в уборной от тренера.
Полузащитник успел сыграть один матч за второй состав "Шахтера", а за первую команду больше так и не сыграл. Всего на его счету 299 матчей и 55 голов за "горняков".
Тайсон в апреле 2021 года вернулся на родину - в "Интернасьональ".