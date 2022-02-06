Заключительный матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира завершился с разгромным счетом.

В воскресенье, 6 февраля, состоялся заключительный матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2022, в котором "Аль-Хиляль" противостоял "Аль-Джазире".

Команда из Саудовской Аравии одержала разгромную победу над соперником со счетом 6:1, а с ней и путевку в полуфинал турнира.

В составе победителей результативными ударами отметились Игало, Перейра, Канно, Аль-Давсари, Марега и Каррильо, а за команду из Абу-Даби единственный мяч забил Диаби, открывший счет в матче.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала

"Аль-Хиляль" - "Аль-Джазира" - 6:1

Голы: Игало, 36, Перейра, 40, Канно, 58, Аль-Давсари, 78, Марега, 88, Каррильо, 90+2 - Диаби, 14

Добавим, что в полуфинале турнира "Аль-Хиляль" сыграет против лондонского "Челси". В другом полуфинале египетский "Аль-Ахли" сыграет против бразильского "Палмейраса".

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