В воскресенье, 6 февраля, состоялся заключительный матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2022, в котором "Аль-Хиляль" противостоял "Аль-Джазире".
Команда из Саудовской Аравии одержала разгромную победу над соперником со счетом 6:1, а с ней и путевку в полуфинал турнира.
В составе победителей результативными ударами отметились Игало, Перейра, Канно, Аль-Давсари, Марега и Каррильо, а за команду из Абу-Даби единственный мяч забил Диаби, открывший счет в матче.
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
"Аль-Хиляль" - "Аль-Джазира" - 6:1
Голы: Игало, 36, Перейра, 40, Канно, 58, Аль-Давсари, 78, Марега, 88, Каррильо, 90+2 - Диаби, 14
Добавим, что в полуфинале турнира "Аль-Хиляль" сыграет против лондонского "Челси". В другом полуфинале египетский "Аль-Ахли" сыграет против бразильского "Палмейраса".
Читайте такжеНа Клубном чемпионате мира "робот-арбитр" впервые в истории футбола отменил гол (видео)Клубный чемпионат мира: что нужно знать о турнире
- Клубный чемпионат мира проводится с 2000 г.
- Турнир был задуман ФИФА как замена Межконтинентальному кубку, в котором звание сильнейшей клубной команды мира оспаривали победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес. Теперь за трофей борются представители шести конфедераций.
- Клубный чемпионат мира-2022 принимает ОАЭ.
- В нынешнем турнире в список участников вошли следующие клубы: "Челси" (Англия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Аль-Ахли" (Египет), "Монтеррей" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Аль-Джазира" (ОАЭ) и "Палмейрас" (Бразилия).
- Лучшим бомбардиром в истории турнира является Криштиану Роналду, в активе которого 7 голов.
- Рекордсменом по количеству титулов Клубного чемпионата мира является "Реал" Мадрид, который выиграл этот турнир 4 раза.
- Действующий победитель турнира - мюнхенская "Бавария".