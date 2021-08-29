Руслан Костышин подал в отставку после позорного поражения в матче с "Динамо".

Наставник "Колоса" Руслан Костышин подал в отставку после унизительного поражения в поединке шестого тура УПЛ против "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт "Колоса".

44-летний тренер сообщил президенту клуба Андрею Засухе, что он уходит со своего поста. Владелец команды не стал возражать. Более того, Засуха предложил Костышину остаться работать в структуре клуба. Последний принял это предложение и в ближайшее время будет занимать какую-то руководящую должность.

Исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" будет Сергей Кузнецов, который входил в тренерский штаб Костышина.

Руслан Костышин: достижения в Колосе

Костышин тренировал "Колос" с 2014 года и вывел команду из соревнований на чемпионат Киевской области аж до уровня украинской Премьер-лиги.

В сезоне 2020/2021 Костышин вместе с "Колосом" финишировал на четвертом месте в УПЛ, что является прекрасным результатом. Выше расположились в том сезоне лишь "Динамо", "Шахтер" и "Заря".

В прошлом сезоне "Колос" вместе с Костышиным выступал в квалификации Лиги Европы, но уступил хорватской "Риеке".

В этом сезоне "Колос" вылетел из Лиги конференций от казахстанской команды, что тоже спровоцировало отставку Костышина.

Автор: Артем Будрин