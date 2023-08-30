Главный инвестор клуба объявил о полном прекращении финансирования команды.

Харьковский "Металлист 1925", выступающий в Украинской Премьер-лиге, может прекратить свое существование в ближайшее время.

Как сообщает журналист Владимир Зверов, бизнес инвесторов клуба катастрофически пострадал за время полномасштабной войны и удержание команды на высоком уровне становится невозможным. По предварительной информации, команда вовсе может быть распущена.

"Очень большие проблемы у "Металлиста-1925". Ходят слухи, что команда вообще может быть распущена. Один из собеседников сказал, что "футболистам сказали искать новые команды".

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К сожалению, бизнес инвесторов сильно пострадал от ракетных атак рашистов, и сейчас удерживать клуб на высоком уровне становится практически невозможным", - написал журналист в своем Telegram-канале.

Информацию о полном прекращении финансирования харьковского клуба подтвердил глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" и учредитель "АES Group" Константин Валеулин.

"Сегодня "АES Group" вынуждена объявить о прекращении финансирования Футбольного Клуба "Металлист 1925", искренне надеясь, что стая шакалов не будет радоваться такому развитию событий.

Мы были откровенны и честны перед клубом, его болельщиками, мы откровенны и сегодня, сообщая, что получили смертельное ранение от агрессора.

Мы приносим свои извинения всем, кого огорчило это обращение, прежде всего у сотрудников клуба, футболистов и болельщиков, но эта новость является объективной реальностью настоящего.

Теперь необходимо собрать общее собрание учредителей клуба и обсудить эту сложную ситуацию. "АES Group" владеет контрольным пакетом акций, однако есть другие учредители, которые могут подхватить нашу инициативу развития клуба и обеспечить его финансирование, или дать другие предложения.

Этим сообщением мы обращаемся к харьковчанам всего мира, органам государственной власти, представителям бизнеса и мировому футбольному сообществу.

Мы готовы к любым предложениям, от временного продуктивного сотрудничества до бесплатной передачи корпоративных прав клуба. "Рожденные в бою" это не проект одного инвестора, это проект будущего мирного спортивного возрождения харьковского региона", - говорится в заявлении на официальном сайте "Металлиста 1925".

Напомним, футбольный клуб "Металлист 1925" был создан в 2016 году. Изначально клубом руководил совет директоров под руководством известного футбольного функционера Сергея Стороженко.

Осенью 2020-го у "Металлиста 1925" владельцем клуба стала компания "АES Group".

В 2021 году команда под управлением Валерия Кривенцова дебютировала в Украинской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне УПЛ "Металлист 1925" после четырех туров набрал 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице первенства Украины.

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