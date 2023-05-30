Такой шаг от "Арсенала" собрал на себя много критики.

Лондонский "Арсенал", за который выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, на своей официальной странице в Twitter опубликовал пост, в котором поздравил своего бывшего российского футболиста Андрея Аршавина с Днем рождения.

Клуб выложил олдскульное видео с покером экс-полузащитника в ворота "Ливерпуля" и подписал пост "Желаем отличного дня, Андрей".

"Канониры" сразу же получили в свой адрес порцию критики. Особенно активными были львовские "Карпаты", которые ответили лондонцам следующим образом:

Видео дня

"28 мая: российская армия нанесла ракетный удар по Житомирской области, где родился Александр Зинченко. 29 мая: "Арсенал" поздравляет российского игрока Андрея Аршавина. Как к этому должен относиться Зинченко и все украинцы, "Арсенал"?",- спросил клуб у Twitter.

Через несколько часов после публикации "канониры" все-таки удалили пост с приветствием. По предыдущей ссылке он уже недоступен.

На такой шаг отреагировали в сборной России. Московиты опубликовали в своем Twitter скриншот поста "Арсенала" и отметили страницу клуба.

"Вы можете удалить запись, но вы не можете стереть свою историю", - добавили в сообщении россияне.

После этого "Карпаты" снова вмешались в спор. В Twitter львовяне потроллили сборную России по "переписи истории".

"Как иронично слышать это от страны, которая постоянно придумывает и переписывает историю. Напоминаем, что у вас были только болота, когда уже существовала Киевская Русь", - отметил украинский клуб.

Напомним, что Аршавин выступал в составе "Арсенала" в 2009-2012 гг.. Едва ли не единственным его достижением в составе "канониров" являются как раз те забитые четыре гола в ворота "Ливерпуля".

Зинченко проводит первый сезон в составе "канониров". Он присоединился к лондонцам прошлым летом. "Арсенал" заплатил за игрока "Манчестер Сити" 35 млн евро. В этом розыгрыше АПЛ украинец провел 27 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. В итоге "Арсенал" занял второе место в чемпионате.

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