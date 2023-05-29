Защитник "канониров" Александр Зинченко вместе с дочкой Евой отпраздновали завершение сезона АПЛ.

В воскресенье, 28 мая, состоялся поединок 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" играл против "Вулверхэмптона".

Поединок проходил на стадоине "Эмирейтс" и закончился разгромной победой "канониров" со счетом 5:0.

После завершения матча футболисты "Арсенала" поблагодарили фанатов за поддержку в течение сезона. На футбольное поле вышли игроки клуба со своими семьями.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко также вышел на поле со своей дочкой Евой. Он подошел вместе с ней к воротам, за которыми находились болельщики лондонцев, дал мяч и показал бить в ворота. Дочка украинского футболиста забила гол, а после побежала праздновать это событие вместе с папой.

Такой трогательный момент поддержали фанаты "Арсенала", разразившиеся аплодисментами для маленькой Евы.

Добавим, что Александр Зинченко пропускал этот матч из-за травмы, которую он получил в игре против "Ньюкасла".

Лондонский "Арсенал" завершил этот сезон АПЛ на втором месте в турнирной таблице, набрав 84 очка. "Канониры" квалифицировались в групповой раунд Лиги чемпионов впервые с сезона-2016/2017.

Александр Зинченко сыграл в этом сезоне АПЛ 27 матчей в футболке "Арсенала", забил один гол и отдал 2 голевых передачи.

Вас также могут заинтересовать новости: