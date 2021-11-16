УЕФА наказал клуб Ярмоленко за неподобающее поведение фанатов.

Английский "Вест Хэм", цвета которого защищает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, попал под санкции УЕФА.

Причиной наказания стали беспорядки, которые устроили фанаты лондонского клуба в поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Генка" (2:2).

"Вест Хэм" опуликовал на своем сайте официальное заявление в связи с данной ситуацией. В лондонском клубе отметили, что они не согласны с санкциями и потребовали от УЕФА предоставить им в срочном порядке полные письменные разьяснения этих санцкций.

"Вест Хэм Юнайтед" может подтвердить, что мы получили электронное письмо вечером в понедельник, в котором сообщалось, что мы подпадаем под санкции УЕФА в связи с матчем группы H Лиги Европы с "Генком" в четверг, 4 ноября. Клуб был оштрафован на 34,5 тысячи евро, а также наши болельщики не могут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы.

Читайте такжеПоддержал бездомных: тренер клуба АПЛ ночевал на улице (фото)Клуб срочно требует разъяснений от УЕФА, особенно с учетом чрезвычайно короткого уведомления о санкциях, которые повлияют на наших болельщиков, уже купивших билеты и договорившихся о поездке в Австрию на наш матч с "Рапидом" всего через неделю.

Мы удивлены этим санкциям и разочарованы болельщиками, которые вели себя безупречно и поддерживали команду на протяжении всего матча и теперь не смогут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы.

Клуб запросил у УЕФА полные письменные объяснения этих санкций и попросил их ускорить наш запрос, учитывая, что дальнейшая задержка может снова повлиять на болельщиков.

Читайте такжеРоналду дал согласие: Манчестер Юнайтед хочет пригласить Зидана на пост главного тренера - СМИНаконец, мы хотели бы заверить тех болельщиков, которые уже приобрели один из 1700 билетов, которые распродали на эту игру, что они будут автоматически возвращены клубом, если УЕФА вынесет решение о действии санкций, и что они относятся к матчу на следующей неделе в Австрии", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Добавим, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Рапид" - "Вест Хэм" состоится 25 ноября.

Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.

Автор: Владимир Медяник