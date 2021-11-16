Английский "Вест Хэм", цвета которого защищает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, попал под санкции УЕФА.
Причиной наказания стали беспорядки, которые устроили фанаты лондонского клуба в поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Генка" (2:2).
"Вест Хэм" опуликовал на своем сайте официальное заявление в связи с данной ситуацией. В лондонском клубе отметили, что они не согласны с санкциями и потребовали от УЕФА предоставить им в срочном порядке полные письменные разьяснения этих санцкций.
"Вест Хэм Юнайтед" может подтвердить, что мы получили электронное письмо вечером в понедельник, в котором сообщалось, что мы подпадаем под санкции УЕФА в связи с матчем группы H Лиги Европы с "Генком" в четверг, 4 ноября. Клуб был оштрафован на 34,5 тысячи евро, а также наши болельщики не могут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы.
Читайте такжеПоддержал бездомных: тренер клуба АПЛ ночевал на улице (фото)Клуб срочно требует разъяснений от УЕФА, особенно с учетом чрезвычайно короткого уведомления о санкциях, которые повлияют на наших болельщиков, уже купивших билеты и договорившихся о поездке в Австрию на наш матч с "Рапидом" всего через неделю.
Мы удивлены этим санкциям и разочарованы болельщиками, которые вели себя безупречно и поддерживали команду на протяжении всего матча и теперь не смогут поехать на следующий выездной матч Лиги Европы.
Клуб запросил у УЕФА полные письменные объяснения этих санкций и попросил их ускорить наш запрос, учитывая, что дальнейшая задержка может снова повлиять на болельщиков.
Читайте такжеРоналду дал согласие: Манчестер Юнайтед хочет пригласить Зидана на пост главного тренера - СМИНаконец, мы хотели бы заверить тех болельщиков, которые уже приобрели один из 1700 билетов, которые распродали на эту игру, что они будут автоматически возвращены клубом, если УЕФА вынесет решение о действии санкций, и что они относятся к матчу на следующей неделе в Австрии", - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Добавим, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Рапид" - "Вест Хэм" состоится 25 ноября.
Лига Европы 2021-2022: что нужно знать
- С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.
- Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.
- Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.
- Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.