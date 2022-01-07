Филиппе Коутиньо вернулся в Англию.

"Астон Вилла" арендовала у "Барселоны" их полузащитника Филиппе Коутиньо до конца текущего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

Клуб из Бирмингема оставляет за собой право по завершению аренды выкупить контракт Коутиньо у каталонцев.

Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что "Вилла" будет платить Филиппе часть зарплаты. Таким образом, испанская команда хочет разгрузить свою зарплатную ведомость из-за финансовых трудностей.

В этом сезоне 29-летний бразильский хавбек провел за "Барсу" 16 матчей и забил 2 гола.

"Астон Вилла" занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка за 19 туров. Тренирует бирмингемцев легендарный Стивен Джеррард.

Филиппе Коутиньо: карьера