"Астон Вилла" арендовала у "Барселоны" их полузащитника Филиппе Коутиньо до конца текущего сезона.
Об этом сообщает официальный сайт английской команды.
Клуб из Бирмингема оставляет за собой право по завершению аренды выкупить контракт Коутиньо у каталонцев.
Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что "Вилла" будет платить Филиппе часть зарплаты. Таким образом, испанская команда хочет разгрузить свою зарплатную ведомость из-за финансовых трудностей.
В этом сезоне 29-летний бразильский хавбек провел за "Барсу" 16 матчей и забил 2 гола.
"Астон Вилла" занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 22 очка за 19 туров. Тренирует бирмингемцев легендарный Стивен Джеррард.
Филиппе Коутиньо: карьера
- Коутиньо начинал свой путь в футболе на родине в команде "Васко да Гама". А первым клубом бразильца в Европе стал миланский "Интер".
- Имя себе Коутиньо сделал в "Ливерпуле", за который выступал с 2013 по 2018 год. В составе "красных" Филиппе играл бок о бок с нынешним тренером "Астон Виллы" Стивеном Джеррардом.
- В январе 2018 года "Барселона" купила Коутиньо у "Ливерпуля" за 120 миллионов евро. За каталонцев Филиппе суммарно провел 106 матчей и забил 26 голов. В сезоне 2019/20 бразилец был арендован "Баварией", которой он помог выиграть "требл".
- За сборную Бразилии Коутиньо сыграл 63 поединка и отметился 18 забитыми мячами.