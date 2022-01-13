Ибрагим Каргбо поехал играть за словенскую команду.

Форвард "Динамо" Ибрагим Каргбо до конца текущего сезона будет выступать за словенский "Целье".

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Каргбо отправился в аренду, но его контракт с "Динамо" действует до конца этого сезона и вероятно в Киев 22-летний бельгиец уже не вернется.

Ибрагим стал футболистом киевлян в январе 2020 года, но с тех пор сыграл лишь три матча за первую команду. В сезоне 2020/2021 Каргбо на правах аренды выступал за донецкий "Олимпик". Также нападающий имел опыт игры за молодежную сборную Бельгии.

"Целье" после 20 туров занимает седьмую позицию среди десяти участников элитного словенского дивизиона.

Ранее Каргбо рассказывал про свою жуткую травму.

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