Оба фигуранта уголовных дел о хищении средств находились в здании Генеральной прокуратуры Украины несколько часов.

Президента УАФ Андрея Павелко и Генерального секретаря Украинской ассоциации Юрия Записоцкого во вторник, 22 ноября, заметили в здании Генеральной прокуратуры. Раньше они получали вызов для сообщения о подозрении в уголовном производстве.

Как сообщает FootballHub, первым, гораздо раньше руководителя УАФ, но позже оговоренных 11 часов утра, приехал Записоцкий.

Павелко прибыл позже в сопровождении охранника, тщательно маскировался в одеянии с капюшоном. Оба фигуранта уголовных дел о хищении средств находились в здании Генеральной прокуратуры Украины несколько часов. Записоцкий вышел, от комментариев отказался. Павелко, как ни странно, тоже.

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Оба фигуранта получили подозрения. Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.