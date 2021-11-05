Каталонцы выплатят за Хави компенсацию в размере 5 миллионов евро.

Катарский "Аль-Садд" заявил, что Хави покинул пост главного тренера.

Об этом указано в официальном Twitter команды.

"Руководство "Аль-Садда" договорилось о переходе Хави в "Барселону" после того, как испанский клуб выплатил сумму отступных, прописанную в контракте. Хави - важная часть нашей истории, мы желаем ему успеха. Несколько дней назад он сообщил о своем желании возглавить "Барселону", поскольку его родная команда находится в критическом состоянии. Мы решили не препятствовать этому желанию", - заявили в катарском клубе.

Неизвестно на какой срок Хави подпишет соглашение с "Барселоной". По неофициальным источникам, компенсация, которую "Барселона" заплатила "Аль-Садду" за 41-летнего наставника, составляет 5 миллионов евро.

Смена тренера в "Барселоне": что известно

28 октября "Барселона" объявила об отставке Роналда Кумана. Голландец возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании пост главного тренера сборной Нидерландов.

Временным и. о. тренера был назначен Серхи Бархуан, который тренировал "Барселону-Б".

После 12-и матчей у "Барселоны" лишь 16 набранных очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов каталонцы с 6 очками идут на втором месте в своей группе.

Хави: карьера тренера

Легендарный полузащитник завершал карьеру игрока в Катаре и там же начал тренерскую карьеру. В 2019 году он возглавил клуб "Аль-Садд".

Хави удалось привести команду к титулу чемпиона Катара в сезоне 2020-2021. Кроме того, команда дважды выигрывала Кубок наследного принца Катара, дважды Кубок эмира Катара, а также по разу Кубок шейха Яссима и Кубок звезд Катара.

Хави был признан лучшим тренером сезона 2020-2021 в Катаре.

Автор: Артем Будрин