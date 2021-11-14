Таких команд пока что шестеро.

По состоянию на 14 ноября шесть сборных гарантировали себе участие в финальной части чемпионата мира по футболу-2022.

Это Катар как хозяин соревнований, Дания, Франция, Бельгия и Германия из Европы, а также Бразилия из Южной Америки.

В ближайшее время к ним присоединятся еще шесть сборных из Европы, где 16 ноября завершится групповой этап. Еще три команды из Старого Света будут определены в марте следующего года, когда состоится плей-офф отбора.

Напомним, что Украине нужно обязательно побеждать Боснию и Герцеговину, чтобы иметь шансы сыграть в плей-офф.

Отбор на чемпионат мира в Катаре-2022: главное

22-й мундиаль в истории пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Из Южной Америки напрямую на ЧМ выходят четыре сборных, команда, которая займет пятое место, сыграет в межконтинентальных стыковых матчах, в которых также примут участие по одному представителю от Азии, Северной Америки и Океании.

В Азии сейчас проходит третий этап отбора. Из двух групп в финальную часть выйдут по две лучшие сборные. Третьи команды сыграют стыковой матч за право сыграть в межконтинентальном плей-офф (стыковых матчах, то есть).

Северная Америка напрямую делегирует три сборных. В Африке отбор проходит в три этапа. Сейчас происходит второй - команды разделены на десять групп по четыре сборные. Победитель каждой группы выходит в третий раунд, в котором будет сформировано пять пар. Победители этих пар и выйдут на ЧМ.

Автор: Артем Будрин