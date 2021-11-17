Аналитики не очень верят в команду Александра Петракова.

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и обеспечила себе место в стыковых матчах отбора к ЧМ-2022.

"Мы не боимся никого. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем на чемпионат мира в Катар", - сказал наставник сборной Украины Александр Петраков.

Однако букмекеры не разделяют точку зрения Петракова. По их прогнозам, Украина скорее всего не пройдет сито плей-офф, который состоит из двух матчей.

На проход Украины на мундиаль в Катар предлагается коэффициент аж 3,50, на невыход - 1,34. То есть вероятность попадания "желто-синих" на чемпионат мира оценивается всего в 28 процентов, а непопадание в 72 процента.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022

На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, обеспечив себе участие в плей-офф.

Стыковые матчи пройдут в марте, а своего первого соперника Украина узнает в ходе жеребьевки 26 ноября.

В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.

Автор: Артем Будрин